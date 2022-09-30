Расписание соревнований во второй и третьей по силе лигах претерпит изменения – в Запорожье пока не до футбола.

Матчи обеих команд МФК Металлург, которые должны были состояться на этой неделе в Запорожье, перенесены на неопределенный срок, сообщает пресс-служба клуба.

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"По понятным причинам игры переносятся. 1 октября объявлен днем ​​траура в Запорожье и Запорожской области", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, сегодня, 30 сентября, российские войска выпустили 16 ракет по Запорожью – под обстрел попала гуманитарная колонна на окраине города. Пока известно о 25 погибших, еще 50 получили ранения.

К слову, МФК Металлург после 5-ти туров занимает в турнирной таблице группы Б Первой лиги четвертую строчку (7 очков), имея игру в запасе. Вторая команда запорожцев с одним пунктом идет последней во Второй лиге.

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