МФК Металлург не сможет выехать на матч против Руха – поединок имеет значение в борьбе за выживание и выход в УПЛ

"Решение ПФЛ о дате перенесенного матча 22 тура с львовским Рухом поступило в клуб непосредственно в день игры с МФК Николаев 7.08.2020 в 15:30 и было принято без согласия обоих клубов. Девять часов, проведенных в автобусе после игры по дороге в Запорожье, делают просто невозможным процесс восстановления и подготовки к матчу с ФК Рух. Клуб физически не успевает обеспечить билетами во Львов футболистов и администрацию Металлурга, а также забронировать отель рядом со стадионом. Поэтому МФК Металлург сообщает, что не имеет возможности провести игру 10.08.2020 с ФК Рух.

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Заметим, что дорога во Львов из Запорожья занимает больше 20 часов, из-за чего футболисты Металлурга не смогут нормально подготовиться к решающей с турнирной точки зрения игры против ФК Черноморец 13.08.2020. За последние двадцать календарных дней наша команда провела в чемпионате семь матчей с разъездами. Если Металлург не поднимется выше 15 места, то футболистам придется играть еще два матча плей-офф с интервалом в четыре дня", – говорится в заявлении на официальной странице запорожского клуба в Facebook.

Добавим, что поединок имеет большое значение для Металлурга и Руха. "Казаки" перед последним туром могли выскочить на 14 строчку, которая гарантирует сохранение прописки в Первой лиге. А львовяне имели бы шанс пробиться в тройку и получить очко преимущества в борьбе за выход в элиту.

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