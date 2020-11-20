Пятница подарила только одну встречу во Второй лиге – Днепр Черкассы принимал МФК Металлург.

Вторая лига, 12 тур

Днепр Черкассы – МФК Металлург – 0:1

Гол: Сарапий, 62

Запорожцы добыли лишь одно очко в предыдущих двух турах, что привело к потере второй строчка. Днепр имел 5-матчевую беспроигрышную серию, но чрезмерная миролюбивость (аж 4 ничьи и только одна победа) не позволяет подняться выше 9 места.

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Решающий момент произошел на 62 минуте. Металлург решил разыграть угловой удар, и после нескольких передач мяч прилетел на голову Сарапию. Хавбек запорожцев использовал свой момент, а Днепр не смог ответить за полчаса.

Металлург набрал 20 очков и вернул себе второе место вслед за сверхмощным Металлом, у которого 29 пунктов.

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