Международный кубок чемпионов: Реал без Лунина минимально победил Рому

В матче Международного кубка чемпионов "сливочные" праздновали победу над римлянами со счетом 2:1.
Мадридский Реал не стал откладывать дело в долгий ящик и уже в дебюте встречи вышел вперед.
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На 2 минуте матча Гарет Бейл шикарной передачей вывел Марко Асенсио на свидание с голкипером. Испанец не промазал и открыл счет в матче.
А уже на 15 минуте поединка сам валлиец точным ударом в угол сумел удвоить преимущество "сливочных".
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Рома смогла отыграть один мяч лишь под занавес второго тайма. На 83 минуте гол в ворота Кейлора Наваса забил Кевин Строотман.
Украинец Андрей Лунин весь поединок провел на скамейке запасных.
В итоге Реал минимально победил Рому со счетом 2:1.
Международный кубок чемпионов
Реал – Рома – 2:1
Голы: Асенсио, 2, Бэйл, 15 – Строотман 83.
Товарищеские матчи
Реал Мадрид - Рома: Среда 08 августа 2018