Международный кубок чемпионов: Реал без Лунина минимально победил Рому

В матче Международного кубка чемпионов "сливочные" праздновали победу над римлянами со счетом 2:1.

Мадридский Реал не стал откладывать дело в долгий ящик и уже в дебюте встречи вышел вперед.

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На 2 минуте матча Гарет Бейл шикарной передачей вывел Марко Асенсио на свидание с голкипером. Испанец не промазал и открыл счет в матче.

А уже на 15 минуте поединка сам валлиец точным ударом в угол сумел удвоить преимущество "сливочных".

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Рома смогла отыграть один мяч лишь под занавес второго тайма. На 83 минуте гол в ворота Кейлора Наваса забил Кевин Строотман.

Украинец Андрей Лунин весь поединок провел на скамейке запасных.

В итоге Реал минимально победил Рому со счетом 2:1.

Международный кубок чемпионов

Реал – Рома – 2:1

Голы: Асенсио, 2, Бэйл, 15 – Строотман 83.