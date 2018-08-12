Международный Кубок чемпионов: Интер на выезде минимально победил Атлетико

Гол Лаутаро Мартинеса в первом тайме принес Интеру победу над Атлетико в рамках матча Международного Кубка чемпионов.

Первый тайм довольно долго оставался интересным только для тактических гиков, тренеров и других людей, для которых моменты – не главное. Впрочем, после сонного старта игра раскрылась – и в ней Интер выглядел на порядок лучше, чем Атлетико. Подопечным Лучано Спалетти удавались быстрые атаки с комбинациями через центр и выводом на ударную позицию Икарди или Лаутаро Мартинеса, которые и сами собирали на себе фолы и создавали острые выпады. Так, на 10-й минуте Лаутаро Мартинес прошел в штрафную и отдал на Икарди, а тот, обыграв Година, вышел один на один с Облаком и пробил – голкипер Атлетико спас свою команду. Через четыре минуты забить мог Брозович, однако его коварный удар с отскоком перед руками голкипера также был взят Облаком. Классный удар из-за пределов штрафной на 19-й минуте нанес Политано, однако он прошел над перекладиной.

У Атлетико моментов, по сути, не было, поэтому не удивительно, что Интер превратил давление в гол, хотя перед этим мог и пропустить. На 31-й минуте Лемар попытался обыграть Шкриньяра на фланге недалеко от штрафной Интера, а тот грубо его подтолкнул, отобрал мяч и разогнал контратаку. Арбитр не увидел в этом фола, а Интер завершил контратаку подачей Асамоа с левого фланга на дальнюю штангу. Подача была сильной, однако Лаутаро Мартинес догнал мяч и в падении ногой пробил в ближнюю девятку! Красота! Атлетико мог отыграться на 43-й минуте после того, как Корреа продавил защитников, получил передачу от Сауля и забил в дальний угол, однако арбитры воспользовались видеоповтором и отменили взятие ворот из-за офсайда.

Второй тайм начался довольно активно. Атлетико лез вперёд, зарабатывал стандарты и всячески давил на ворота Интера. Наиболее близкими к голу мадридцы были на 54-й минуте, когда потеряли супершанс: Корреа ворвался с фланга на край штрафной и посадил на пятую точку Шкриньяра, отдал Саулю, а тот с классной позиции отдал под удар Хуафрану на дальнюю штангу. Хуанфран пробил, однако Дальбер успел подставить ногу и перевёл мяч на угловой! Через четыре минуты Интер мог наказать Атлетико за такое расточительство, однако удар головой Лаутаро Мартинеса с нескольких метров в дальний нижний угол прошел в считанных сантиметрах от штанги.

После 60-й минуты в игре начали проводиться замены, которые существенно повлияли на рисунок игры. Моменты просто исчезли – казалось, что команды просто доигрывают матч, иногда бегая вперед-назад. Наиболее острый момент Интера произошел на 80-й минуте, когда Икарди мог выйти один на один после передачи из глубины – Савич в последний момент постелился в подкате и прервал пас. Атлетико имел шанс отыграться на 87-й минуте, когда Желсон навесил на дальнюю штангу, откуда Витоло расстреливал ворота, однако Ханданович каким-то чудом отразил этот удар. На 90+2-й Витоло вылетал один на один, однако Ханданович вновь был на высоте.

В конце концов, матч так и завершился победой Интера со счётом, установленным еще на 31-й минуте. 0:1 – Интер победил Атлетико на чужом поле.

Международный Кубок чемпионов

Атлетико – Интер – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 31