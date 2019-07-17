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Международный кубок чемпионов: Фиорентина минимально одолела Чивас Гвадалахару

08:52 53 Читати українською
Международный кубок чемпионов: Фиорентина минимально одолела Чивас Гвадалахару
Фиорентина / Твиттер клуба

Фиорентина встретилась с Чивас Гвадалахарой в товарищеском турнире по названием Международный кубок чемпионов.

 

Международный кубок чемпионов, 1 тур

Фиорентина – Чивас Гвадалахара – 2:1

Голы: Симеоне, 27 Соттиль, 52 – Лопес, 25

Нереализованный пенальти: Пулидо, 36 (Чивас Гвадалахара)

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Состоялся первый матч межсезонного турнира Международный кубок чемпионов. В нем Фиорентина номинально принимала Чивас Гвадалахару.

Мексиканская команда первой вышла вперед – на 25 минуте игры, но уже через 2 минуты Симеоне восстановил паритет. Впоследствии Чивас упустил возможность выйти вперед во второй раз: на 36 минуте Пулидо не реализовал пенальти.

Через 7 минут после начала второй части встречи Соттиль забил победный гол. Следовательно, 2:1 – победа Фиорентины, которая набирает первые 3 балла в Международном кубке чемпионов.

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Международный кубок чемпионов Фиорентина Фиорентина Товарищеские матчи Чивас Гвадалахара Чивас Гвадалахара Фиорентина - Чивас Гвадалахара
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