toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ЛЬВОВ - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ЗАРЯ

Международный кубок чемпионов: Челси переиграл Интер в серии пенальти

28 июля 23:19 40 Читати українською
Международный кубок чемпионов: Челси переиграл Интер в серии пенальти
Челси – Интер - Twitter ФК Челси

Подопечные Маурицио Сарри не сумели удержать преимущество в счёте на протяжении основного времени, однако добыли победу над Интером в серии пенальти.

Матч Челси – Интер начался в 21:00 по киевскому времени.

В первом тайме подавляющим преимуществом владел британский коллектив, который активно действовал в атаке и практически не выпускал Интер с их половины поля. Уже на 4-й минуте Мората забил гол, который не защитали из-за офсайда, однако ещё 4 минуты спустя Педро отметился уже по правилам.

Во второй половине Интер завладел инициативой и, как следствие, уже на 49-й минуте сравнял счёт. Челси пришёл в себя и начал пытаться снова выйти вперёд, однако каждый раз им не хватало последнего касания.

В серии пенальти представители АПЛ оказались сильнее – единственный промах допустил защитник Интера Шкриньяр.

Международный кубок чемпионов

Челси – Интер – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Педро, 8 – Гальярдини, 49

Товарищеские матчи

Челси - Интер: Суббота 28 июля 2018

Челси
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 5 : 4 )
Интер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Челси Челси Интер Интер Товарищеские матчи Челси - Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
18
мин
Авангард
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук