Международный кубок чемпионов: Челси переиграл Интер в серии пенальти

Подопечные Маурицио Сарри не сумели удержать преимущество в счёте на протяжении основного времени, однако добыли победу над Интером в серии пенальти.

Матч Челси – Интер начался в 21:00 по киевскому времени.

В первом тайме подавляющим преимуществом владел британский коллектив, который активно действовал в атаке и практически не выпускал Интер с их половины поля. Уже на 4-й минуте Мората забил гол, который не защитали из-за офсайда, однако ещё 4 минуты спустя Педро отметился уже по правилам.

Во второй половине Интер завладел инициативой и, как следствие, уже на 49-й минуте сравнял счёт. Челси пришёл в себя и начал пытаться снова выйти вперёд, однако каждый раз им не хватало последнего касания.

В серии пенальти представители АПЛ оказались сильнее – единственный промах допустил защитник Интера Шкриньяр.

Международный кубок чемпионов

Челси – Интер – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Педро, 8 – Гальярдини, 49