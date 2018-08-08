Международный кубок чемпионов: Челси обыграл Лион в серии пенальти

Лига чемпионов — 01:02 1161
-
Динамо – Славия: более тяжелый соперник, чем Шахтер, справедливый финиш и равные шансы на Лигу чемпионов
-
Славия – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра ХацкевичаЛига чемпионов — 7 авг 358
-
Лига чемпионов, квалификация: потенциальные соперники Динамо – Аякс и Стандард расписали феерическую ничьюЛига чемпионов — 7 авг 188
-
Славия – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов – как это былоЛига чемпионов — 7 авг 1510
-
Лига чемпионов, квалификация: БАТЭ обыграл Карабах, Мальме и Видеотон расписали ничьюЛига чемпионов — 7 авг 123
Все новости