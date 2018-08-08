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Международный кубок чемпионов: Челси обыграл Лион в серии пенальти

00:30 14 Читати українською
Международный кубок чемпионов: Челси обыграл Лион в серии пенальти
Международный кубок чемпионов: Челси обыграл Лион в серии пенальти

Лондонский Челси одержал победу над Лионом в серии послематчевых пенальти на Международном кубке чемпионов.

Челси и Лион встретились на Международном кубке чемпионов.

Динамо упустило победу над Славией в матче квалификации Лиги чемпионов

В основное время зрители голов не увидели, победитель определялся в серии пенальти.

Лондонцы реализовали все 5 ударов, хавбек Лиона Папе Диоп допустил ошибку.

Международный кубок чемпионов

Челси – Лион – 0:0 (5:4 в серии пенальти)

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