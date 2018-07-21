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Международный Кубок чемпионов: Бавария получила красивую волевую победу над ПСЖ

18:59 11 Читати українською
Международный Кубок чемпионов: Бавария получила красивую волевую победу над ПСЖ
Международный Кубок чемпионов: Бавария получила красивую волевую победу над ПСЖ

Три гола Баварии за 18 минут второго тайма не оставили шансов перспективной молодежи ПСЖ, которая смогла выиграть лишь первую половину игры.

Второй матч Международного Кубка чемпионов между Баварией и ПСЖ не поразил звездными стартовыми заявками – за парижан, кроме Рабйо и дебютанта Буффона, играла молодёжь, среди которой наиболее интересной была фамилия сына Джорджа Веа – Тимоти. У мюнхенцев же вышел более сильный состав, в котором поровну нашлось место признаным игрокам основы и молодежи.

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В первом тайме Бавария выглядела инернтной, почти не создавая моментов у чужих ворот. Острота приходила только после угловых – и то лишь на первых минутах, когда Вилль пробил головой мимо дальней штанги. За две минуты до этого точно такой же момент потерял Рабйо, а после этого – ещё один. Наиболее острый момент Баварии произошел на 13-й минуте, когда Батиста Майер пробил из пределов штрафной в дальний угол – Буффон вытащил этот удар.

ПСЖ систематически создавал остроту у чужих ворот. На 15-й минуте Нсоку на левом фланге убрал защитника и прострелил под удар Нкунку, однако француз с нескольких метров пробил слабо. Через пять минут Веа пробил из-за пределов штрафной – очень высоко и неточно! Последний очень хорошо двигался, и, наконец, был вознаграждён за старания на 31-й минуте: Бавария обрезалась на чужой половине поля, и из центра поля сразу же пошла длинная передачаа на Веа. Тимоти оказался один на один с защитником Иосипом Станишичем, продавил его, вошел в штрафную и пробил мимо Ульрайха! 0:1!

Бавария в первом тайме особо не ответила на этот гол – а вот на старте второго провела серию замен и ускорила темп игры. Молодежь ПСЖ сразу же поплыла – один только Сандро Вангер за первые пять минут второй половины игры имел не менее трёх шансов забить. ПСЖ, тем не менее, не сдавался, создав несколько убийственных моментов: так, на 51-й и 55-й минуте Нкунку пробивал из пределов штрафной с близкого расстояния – или выше, или мимо ворот. Бавария быстро наказала за такую расточительность, заработав на 60-й минуте угловой и реализовав его через минуту – это Хави Мартинес забил головой с нескольких метров.

После этого Бавария перехватила инициативу, не отпустив её до конца матча. Команды провели серию замен, и роковым стало снятие с игры Буффона. Дескамп, вышедший вместо него, пропустил после первого же штрафного со средней дистанции – это Ренату Санчеш на 68-й минуте забил второй гол Баварии прямым ударом в ближний угол. После этого замен стало уж совсем неприличное количество, и о каком-то серьезном рисунку игры можно было уже не говорить. Тем не менее, на 78-й минуте Бавария забила третий гол: долгая диагональ с левого на правый фланг в свободную зону на Гнабри прошла успешно, Серж догнал мяч и выкатил в штрафную под удар Джошуа Циркзее – тот забил с нескольких метров. ПСЖ капитулировал, а Бавария больше забивать не хотела. Финальный свисток зафиксировал победу Баварии – 3:1.

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Таким образом, мюнхенцы возглавили таблицу Международного Кубка чемпионов, набрав три очка и имея лучшую разницу мячей. Позади неё Боруссия Дортмунд, у которой три очка и +1 в разнице мячей. ПСЖ остается с нулем в графе очков.

IМеждународный Кубок чемпионов, 1-й тур

Бавария ПСЖ 3: 1

Голы: Мартинес, 60, Санчо, 68, Циркзе, 78 – Веа, 31

Товарищеские матчи

Бавария - Пари Сен-Жермен: Суббота 21 июля 2018

Бавария
Матч окончен
3 : 1
Пари Сен-Жермен
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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Бавария - Пари Сен-Жермен Бавария Бавария Товарищеские матчи
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