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Международный кубок чемпионов Атлетико обыграл Арсенал в серии пенальти

16:50 18 Читати українською
Международный кубок чемпионов Атлетико обыграл Арсенал в серии пенальти
Атлетико - Арсенал: обзор матча - Твиттер ФК Атлетико

Атлетико и Арсенал встретились в матче Международного кубка чемпионов. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Атлетико - Арсенал в рамках Международного кубка чемпионов начался в 14:30 по киевскому времени. Атлетико вышел вперед благодаря голу Вьетто, который головой замкнул прострел Корреа. В начале второго тайма Смит-Роу красивым ударом сравнял счет.

Команды довели матч до серии пенальти. Главным героем стал Адан, отразивший три удара с отметки, а затем забил решающий пенальти.

Следует отметить, что команды играли полурезервными составами. Хотя и в поле хватало звездных игроков: Ляказетт, Рэмзи, Обамеянг, Лено у Арсенала, Облак, Гамейро, Хуанфран, Корреа, Вьетто у Атлетико.

Международный кубок чемпионов

Атлетико – Арсенал – 1:1

Голы: Вьетто, 41 – Смит-Роу, 47

Товарищеские матчи

Атлетико - Арсенал: Четверг 26 июля 2018

Атлетико
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 1 )
Арсенал
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