Международный кубок чемпионов Атлетико обыграл Арсенал в серии пенальти

Атлетико и Арсенал встретились в матче Международного кубка чемпионов. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Атлетико - Арсенал в рамках Международного кубка чемпионов начался в 14:30 по киевскому времени. Атлетико вышел вперед благодаря голу Вьетто, который головой замкнул прострел Корреа. В начале второго тайма Смит-Роу красивым ударом сравнял счет.



Команды довели матч до серии пенальти. Главным героем стал Адан, отразивший три удара с отметки, а затем забил решающий пенальти.



Следует отметить, что команды играли полурезервными составами. Хотя и в поле хватало звездных игроков: Ляказетт, Рэмзи, Обамеянг, Лено у Арсенала, Облак, Гамейро, Хуанфран, Корреа, Вьетто у Атлетико.

Международный кубок чемпионов

Атлетико – Арсенал – 1:1

Голы: Вьетто, 41 – Смит-Роу, 47