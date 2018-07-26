Международный кубок чемпионов Атлетико обыграл Арсенал в серии пенальти

Атлетико и Арсенал встретились в матче Международного кубка чемпионов. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".
Матч Атлетико - Арсенал в рамках Международного кубка чемпионов начался в 14:30 по киевскому времени. Атлетико вышел вперед благодаря голу Вьетто, который головой замкнул прострел Корреа. В начале второго тайма Смит-Роу красивым ударом сравнял счет.
Команды довели матч до серии пенальти. Главным героем стал Адан, отразивший три удара с отметки, а затем забил решающий пенальти.
Следует отметить, что команды играли полурезервными составами. Хотя и в поле хватало звездных игроков: Ляказетт, Рэмзи, Обамеянг, Лено у Арсенала, Облак, Гамейро, Хуанфран, Корреа, Вьетто у Атлетико.
Международный кубок чемпионов
Атлетико – Арсенал – 1:1
Голы: Вьетто, 41 – Смит-Роу, 47