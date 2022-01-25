"Здесь, в Украине, уже говорили с иностранными игроками. Согласно моей информации, эта атмосфера напряженности существует с начала конфликта, и что это будет только психологическая война между Украиной и Россией.

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Я много слежу за новостями на португальском телевидении... Но там ноль, ничего. Мы продолжаем жить нормальной жизнью. Мы прибыли на сборы в Турцию, но в Украине все по-прежнему.

Относительно моего опыта пребывания здесь, то все складывается хорошо. Наша команда проводит отличный сезон, мы идем третьими и хотим удержать эту позицию, потому что она позволяет квалифицироваться в Лигу Европы", – заявил Монте в комментарии Record.

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