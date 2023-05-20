"Какие у меня сейчас отношения с киевским Динамо? Я его не поддерживаю. Пока семья Суркисов является владельцем, я не болею за Динамо.

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Я зол на хозяев, между нами открытый конфликт. Когда они уйдут из Динамо, я снова стану фанатом команды. В дополнение к нашему конфликту они наняли Мирчу Луческу на должность менеджера команды. Я не понял этого назначения.

Как можно нанять Луческу? Более десяти лет он тренировал донецкий Шахтер. Шахтер – главный соперник Динамо. Я ничего не имею против него, он очень хороший менеджер. В Шахтере он справлялся на отлично, но как можно возглавить Динамо? Это как издеваться над болельщиками", – сказал Беланов в интервью Josimar.

К слову, недавно руководство Динамо демонстративно проигнорировало обладателя "Золотого мяча", не разместив его на плакате по случаю 96-летия клуба.

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