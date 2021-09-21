"Между мной и Ринатом Леонидовичем разница в одном: он звонит в 8 утра поздравить, а я ему позвоню не первый – где-то в 12 часов. Естественно, я ему пожелаю, прежде всего, здоровья. Потому что эта красивая дата – "две пятерки" говорит о том, что мы уже идем не назад, а вперед. И эти годы бегут, поверьте мне, очень быстро.

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Желаю, чтобы он жил в комфорте с самим с собой, и команда его радовала в еврокубках. Чтобы она показывала тот футбол, который он видит. Все мы хотим голы в чужие ворота и чтобы наши команды пропускали как можно меньше. Я ему все это желаю.

Кроме того, я желаю душевного покоя ему и его семье. Он понес большую утрату в этом году. Я знаю, как он любил своего брата. Это тяжело. Я уверен, что не будет никаких пиршеств и застолья. Я знаю, какой он человек в обычной жизни. Обращаюсь к нему и говорю: "Ринат, будь здоров и счастлив, и пускай все твои мечты сбываются", – сказал Суркис в комментарии "Футбол 1".

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