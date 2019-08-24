"Между Динамо и Шахтером я бы советовал выбирать дончан", – Буэно о неудачном опыте в Украине

Бывший хавбек Динамо оценил работу с легионерами в двух украинских грандах.

"С профессиональной точки зрения опыт в Украине был не очень успешным. Я играл очень мало, всего четыре игры. Но этот опыт запомнится мне на всю жизнь. Я не выходил на поле не из-за плохой подготовки или повреждения, а исключительно из-за решения тренера . Нет, я не боюсь говорить об этом прямо.

Экс-игрок Динамо Буэно голом принес победу Сан-Паулу

Киев – очень красивый и хороший город. Но между Динамо и Шахтером я бы рекомендовал футболистам выбирать Шахтер, в котором более трепетно относятся к бразильцам. Кроме того, донецкая команда более техническая, а Динамо – коллектив, где больше полагаются на силовую подготовку. Но обе эти команды очень сильные", – рассказал Буэно в комментарии UOL Esporte.

Динамовская битва в чемпионате Бразилии – Сан-Паулу с Че Че и Буэно победил Сантос Дерлиса Гонсалеса

Напомним, в киевский клуб Витор попал прошлым летом как часть оплаты за аренду Дерлиса Гонсалеса. Буэно отыграл за Динамо во всех турнирах лишь 3 матчи, не отметившись результативными действиями.