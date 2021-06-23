"Поединок с Австрией – это было продолжение "Марлезонского балета", который начался во втором тайме в матче с Северной Македонией. Наверное, недостаточно сказать, что команда была физически и функционально не готова. Есть вопросы и к тактике, и к физическому состоянию.

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Для меня не понятна роль Малиновского на левом фланге. Мне здесь больше виделась схема 5-3-2. Нужно было включать прообраз игры с Францией, которую мы неплохо провели с этой тактикой. Одним словом, все пошло не так.

Я понимаю, что Шевченко хочет удивить Европу агрессивным стилем игры, хочет сделать себе имя, и весь тренерский штаб хочет сделать себе имя тренеров-новаторов, которые играют в атакующий футбол. Малиновский две игры играет не на своей позиции – это для него важно. Австрийцы прессинговали первые 20 минут. Ответственность игроков – это брак, каждая вторая передача чужому, то есть несвойственные ошибки для наших лидеров – это факт. Мы проигрываем середину поля, мы пропускаем фланговые атаки, есть кадровые вопросы.

Когда мы увидели в чем преимущество сборной Австрии – Шевченко мог спокойно перейти на 5-3-2. Но ранний гол подкосил, после этого нужно было атаковать, сравнивать счет. Наш левый фланг – это черная дыра! Черная дыра на этом чемпионате Европы. С таким хромым левым флангом, как мы можем рассчитывать на то, что пройдем группу?" – сказал Метревели в программе "Великий футбол".

Напомним, сборная Украины в решающем матче группы С уступила Австрии со счетом 0:1 и потеряла шанс на прямой выход в 1/8 финала турнира. Отныне судьба "сине-желтых" зависит от выступлений других команд.

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