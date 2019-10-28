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Метревели сравнил Шахтер с европейским грандом

12:49 71 Читати українською
Метревели сравнил Шахтер с европейским грандом
Шахтер – Александрия – 1:1 / фото: ФК Шахтер

Футбольный эксперт Михаил Метревели поделился впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ Шахтер – Александрия (0:0).

75’ Алан Патрик
 
Дмитрий Шастал 84’
75’ Алан Патрик
84’ Дмитрий Шастал

"Понятно, что Патрика провоцировали, но хорошо, что он в последней фазе сдержался и не полез в драку. Но на самом деле, ставка Шарана на характер команды и везение сработала.

Шахтер – Александрия – 0:0 – видеообзор матча с двумя удалениями

Шахтер в нашем чемпионате можно сравнить с ПСЖ в чемпионате Франции, имеет огромное преимущество над всеми другими командами, но с ними можно иногда брать очки", – отметил Метревели в эфире передачи Великий футбол.

Напомним, Шахтер и Александрия не смогли выявить сильнейшего (0:0) в матче 12-го тура УПЛ.

Александрия остановила Шахтер в выездном матче УПЛ с двумя удалениями – первая потеря очков лидера

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Теги
Александрия Александрия Шахтер Шахтер ПСЖ ПСЖ Михаил Метревели Шахтер - Александрия
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