Метревели: Смалийчук имеет кое-что ниже пояса, жаль, что он уходит

Футбольный агент и эксперт Михаил Метревели прокомментировал отставку Олега Смалийчука с должности вице-президента Карпат.

"Если это не фейковая история, придуманная маркетологами Карпат, чтобы заманить большое количество зрителей на этот матч, чтобы Карпаты поддержали, и они обыграли Львов, то очень жаль.

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Очень жаль, если Смалийчук покинет свой пост. Буду брать качество игры, не беру результат. На сегодняшний день Карпаты находятся и находились в ужасной ситуации, когда пришел Смалийчук.

Нет инвестора основного, нет денег, соответственно, нет внимания к этому клубу. Каждый день пытается Дыминский продать эту команду, подарить, избавиться и так далее, потому что своих проблем выше головы.

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Кто смог это все подобрать и вывести на достаточно качественный уровень игры – это Олег Смалийчук. По-разному можно к нему относиться, какой он спичмейкер, какие он дает интервью. Есть ли у него то, чем он хвастается ниже пояса – как мне показалось по игре Карпат, у него они действительно есть.

Карпаты действительно стали играть очень ярко. Одна из немногих команд, которая играет, пытается доминировать, играть на атаку, созидать, подбираются футболисты техничные, качественные, которые умеют обыгрывать один в один, комбинировать.

В ближайшее время я ждал, что их прорвет. Возможно, не в этот сезон, в следующем сезоне они могли бы дать результат. К этому всему, считаю, Олег Смалийчук приложил большую свою энергию, знания, силу. Но как он это делал – вопрос другой.

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Я не сказал, что путь Смалийчука, пройденный на этой должности, был абсолютно безошибочным. Все мы совершаем ошибки. Главное, что Смалийчук сделал плохо – кадровая ротация, постоянные скандалы с тренерами.

Он не мог найти своего тренера для команды, но он ищет его, и, возможно, он его нашел. Отставка Смалийчука сейчас – большой-большой удар по Карпатам. Подобрать Карпаты в таком состоянии сейчас невозможно, они будут бороться за выживание", – сказал Метревели в эфире программы Великий футбол.