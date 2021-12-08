Сегодня, 8 декабря, МФК Металлург представил обновленное руководство клуба, сообщает официальный сайт запорожцев.

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Наряду с новым директором Юрием Зенкиным и руководителем юридического отдела Евгением Ковалёвым должность получил и известный телеэксперт Михаил Метревели. Журналист каналов "Футбол" будет отвечать за стратегию развития клуба и координацию спортивной деятельности МФК Металлург.

Напомним, после 19-ти туров запорожцы идут в турнирной таблице группы Б Второй лиги на первой строчке, имея в своем активе 45 очков. Подопечные владимира Микитина опережают Скорука на 4 пункта и имеют одну игру в запасе.

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