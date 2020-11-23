"Класс Динамо выше, чем у Ингульца. Понятно, что фаворитами были киевляне, но до пропущенного мяча Ингулец очень достойно выглядел, хотя и было небольшое игровое преимущество у Динамо. Ингулец очень здорово высоко встречал Динамо, хорошо отходил назад и здорово оборонялся.

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Но ошибка нападающего, который пришел в штрафную, и его технический брак привел к тому, что было положено начало конца Ингульцу и было понятно, что их шансы резко уменьшились до минимума в этой игре даже взять ничью", – отметил Метревели в эфире Великого футбола.

Напомним, Динамо обыграло Ингулец 2:0 благодаря голам Гармаша и Шапаренко и увеличило отрыв от Шахтера.

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