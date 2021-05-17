Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели признался, что у полузащитника луганской Зари Дмитрия Иванисени есть неожиданное предложение от клуба Второй лиги.

Луганская Заря оказалась на пороге серьезных изменений. Сразу у нескольких лидеров команды завершаются контракты и "мужики" готовятся к тому, чтобы попрощаться со своими ведущими игроками. Накануне о подписании израильского защитника Джоэля Абу Ханны объявила варшавская Легия. Свободными агентами могут уйти также Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня.

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Относительно последнего в СМИ сообщается об интересе со стороны клубов из Испании, Турции и России. Футбольный агент Михаил Метревели в программе "Великий футбол" шокировал еще одним претендентом на полузащитника сборной Украины: "Ходят слухи, что Иванисеня подписывает контракт с Металлом".

Напомним, соглашение 27-летнего футболиста с Зарей завершается 30 июня 2021 года. Тransfermarkt оценивает Иванисеню в 2 миллиона евро.

Металл досрочно выиграл группу Б Второй лиги и со следующего сезона будет выступать во втором по силе дивизионе, а Заря сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы.

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