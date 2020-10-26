"Роджерс славится тем, что он очень тонкий тактик и законодатель моды в современном футболе. Забей Кабаев в том эпизоде – появилась бы уверенность, пошел бы другой футбол. Те же ошибки, которые произошли дальше, это неуверенность и отсутствие опыта. Нужно отметить и очень слабое судейство в этой игре: и пенальти, который Заря не получила, и в целом, посредственное судейство было.

Лестер – Заря – 3:0 – видео голов и обзор матча

В данном случае, Иванисеня не сыграл на своем уровне. Непонятная игра, отсутствие концентрации, и очень сложно поймать ритм. Это должен быть игрок, как Марлос в матче Реала и Шахтера. Кабаев, если бы забил, стал бы лидером. И Кочергин начал голевую атаку пасом вразрез (речь идет о моменте Кабаева, когда англичан спас Шмейхель, – прим.). Но ничего, это опыт. Против топ-команд Заря не играла давно. Нужно обыграть другие две команды в группе", – поделился Метревели в эфире Великого футбола.

Напомним, Лестер разгромил Зарю (3:0) в первом туре Лиги Европы. Луганчане вместе с АЕК оказались на последних местах группы – греки проиграли свой матч Браге с таким же счетом.

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