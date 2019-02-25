Метревели: Клубы УПЛ должны платить 2-3 миллиона долларов, чтобы подстраховать УПЛ от снятия команды по ходу сезона

Футбольный агент Михаил Метревели считает невозможным формат УПЛ 16 команд на данный момент.

"У нас проблемы с командами и в Премьер-лиге, и в Первой лиге. Мы не знаем, все kb команды завершат чемпионат. Все должны понимать, что в кризисе не столько футбол, сколько вся наша страна. А так как все профессиональные клубы финансируются частными лицами, то бизнес-климат должен быть на высоком уровне, чтобы мы могли содержать 50-60 профессиональных команд.

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Увы, но сегодня мы не можем играть 16 командами в УПЛ. Чтобы обезопасить лигу от вылета команд по ходу сезона, нужно ввести страховой взнос, который будет не менее 2-3 миллионов долларов. И тогда мы увидим, сколько команд реально захотят участвовать", – цитирует Метревели сайт телеканалов "Футбол 1/2".