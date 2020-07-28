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Метревели: Это была хорошая реклама УПЛ, но с Луческу я не вижу будущего для Динамо

12:19 - Читати українською
Метревели: Это была хорошая реклама УПЛ, но с Луческу я не вижу будущего для Динамо
Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Футбольный эксперт Михаил Метревели дал свою оценку резонансных событий в лагере Динамо.

"Вот эта ситуация с письмом была хорошим шансом отмотать все назад. Мирча мог принять правильное решение, а Суркис мог сосредоточиться на тех решениях, которые на плаву.

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Они всколыхнули общество, обратили внимание на УПЛ и украинский футбол. Этого было бы достаточно. Эти четыре дня были очень хорошими с точки зрения рекламы украинского футбола. Но с точки зрения будущего киевского Динамо, мне кажется, это будет печальное и сложное решение. В этой стратегии я не вижу будущего для Динамо, к сожалению", – цитирует Метревели ТК Футбол.

Напомним, накануне румынские СМИ опубликовали заявление Луческу, где он говорит о своей отставке из-за негативной реакции ультрас Динамо на свое назначение. Игорь Суркис опроверг уход нового тренера Динамо.

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Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Михаил Метревели
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