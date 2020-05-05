Метревели дал совет УАФ, как распорядиться щедрым подарком от УЕФА

Футбольный эксперт Михаил Метревели разработал план, как спасти все профессиональные команды Украины.

"Коронавирус не обошел никого. Клубы и их владельцы потеряли доходную часть. В этой ситуации футбольная власть обязана помочь. Например, буквально на прошлой неделе УЕФА официально выделил Украине 4,3 миллиона евро на преодоление последствий коронавируса в футболе.

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Считаю, что в этой форс-мажорной ситуации УАФ могла бы поддержать профессиональные клубы. Причем не только 12 клубов УПЛ, но и все клубы Первой и Второй лиги, а также профессиональные женские клубы. Всего получится около 65 команд. Справедливо будет, если УАФ раздаст эти 4,3 миллиона евро от УЕФА равными суммами всем клубам. Поверьте, для многих команд эта сумма в 60-65 тысяч евро может стать залогом выживания в текущих условиях.

Клубы смогут за эти деньги пройти тесты на коронавирус, подготовиться к выходу из карантина, начать тренировки и поддержать сотрудников – обслуживающий и временный персонал, сотрудников стадионов, баз и т.д.", – цитирует Метревели football.ua.

Напомним, Шахатар выдвинул Михаила Метревели кандидатом на пост президента УПЛ.

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