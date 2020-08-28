Запорожский Металлург проводит кадровые изменения в клубе перед началом нового сезона Второй лиги.

Владимир Микитин стал новым главным тренером Металлурга, а его помощником будет Сергей Руденко, сообщает официальный сайт запорожского клуба.

Заря попрощалась с двумя тренерами молодежной команды

С ними подписан долгосрочный контракт, однако конкретная дата завершения сделки пока неизвестна. Также остаются в тренерском штабе Сергей Ковалев и Руслан Галигузов. Перед обновленной командой стоит задача выйти в Первую лигу.

Отметим, Никитин и Руденко тренировали команду Зари U-21 в течение многих лет. В прошлом сезоне молодежка луганчан финишировала на пятом месте.

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