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Металлург подписал нападающего Динамо Щебетуна

08:25 75 Читати українською
Металлург подписал нападающего Динамо Щебетуна
Алексей Щебетун / Соцсети

Запорожский Металлург объявил о подписании нападающего Динамо Алексея Щебетун.

21-летний воспитанник запорожского Металлурга Алексей Щебетун вернулся в родную команду, сообщается на официальной странице Металлурга в Фейсбук.

Детали сделки не сообщаются.

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Напомним, Щебетун не сыграл за Динамо ни одного матча, а в 2017 году на правах аренды играл в Премьер-лиге за каменскую Сталь.

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