Украина, Вторая лига, 18-й тур

МФК Металлург – Балканы – 0:0

Карпаты Г – Мункач – 0:0

Удаление: Луцив, 57 (Мункач, вторая желтая)

Чернигов – Рубикон – 2:1

Голы: Мироненко, 33, Зенченко, 81 – Зоренко, 45+1

Лидер группы Б принимал третью команду в таблице. Ни домашние трибуны, ни статус фаворита не помогли Металлургу обыграть Балканы. Поединок завершился без голов. Ничья в пользу второго Скорука, который свой матч выиграл и сократил отставание от запорожцев до четырех очков.

Диназ обошел Карпаты и возглавил группу А, Скорук с хет-триком и удалением разбил Полтаву, Нива В разобралась с Чайкой

Мункач и галицкие Карпаты все дальше от мест, дающих право на повышение в классе. В очном противостоянии середняки группы А расписали безголевую ничью, хотя у Карпат было преимущество. Ведь Мункач с начала второго тайма играл в меньшинстве.

Чернигов принимал Рубикон и не упустил возможность набрать три очка, нанеся очередное поражение одной из худших команд чемпионата.