"У Тилля агент локальный, из Люксембурга. Я выступал в роли посредника между футболистом и Ворсклой, организовывал и сопровождал все этапы этого трансфера. Но по сути, агентом Тилля я не являюсь, хотя и имею определенные преференции в случае его продажи, что дает мне право официально вести по нему переговоры со стороны клуба. Относительно интереса Металлиста слышал об этом еще 10 дней назад. Но как тогда, так и сейчас – все это на уровне слухов.

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Лично со мной из Металлиста никто на этот счет не связывался и, насколько мне известно, официально на Ворсклу харьковчане тоже не выходили. Зная позицию руководства Ворсклы по созданию боеспособного коллектива, Металлисту придется прилично раскошелиться, если они действительно хотят получить ключевого игрока полтавчан", – рассказал Швец в интервью Footboom.

Напомним, Тилль в текущем сезоне провел за Ворсклу 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн. евро.

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