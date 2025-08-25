– Вы играли против Оболони в 1-м туре УПЛ, тогда была тяжелая ничья 0:0, теперь победа. Что изменилось за это время у вашей команды?

– Опять очень тяжелый матч был, но изменилось то, что мы стали немного увереннее играть, уже понемногу набираем ход и забиваем голы, что самое важное. Задача была – проходить Оболонь, выигрывать. Мы это сделали – это самое важное для нас.

– Главной проблемой вашей команды в начале сезона была нереализация – вспоминаем матчи с Оболонью и Кривбассом. Но потом забили 4 мяча Александрии, теперь команда забила дважды.

– И реализация, и, я считаю, психология также немного. Потому что есть давление на команду, требуют от нас результаты сразу. Но, по моему мнению, все равно надо время, потому что новая команда строится, много новых игроков, новый тренерский штаб, к нам присоединяются еще футболисты. Надо немного времени, чтобы эти все механизмы работали.

– Вы сказали о давлении – как это происходит? Это внутреннее давление, или это медиа пишут, или болельщики приходят, или молодой президент клуба заходит к вам в раздевалку и говорит: "Когда будет результат?"

– Общее давление. Все ожидают от Металлиста 1925 сразу хороших результатов. Ребята это видят, читают – и из этого идет давление. Я вижу, как команды на нас настраиваются с первых туров, нелегко нам. Мы к этому готовимся каждый матч и с каждым матчем справляемся уже лучше с этим.

– Как лучше, как легче пройти в еврокубки – через чемпионат или через Кубок? Вам как это видится?

– Мы так далеко не смотрим, но в Кубке нам еще 5 матчей надо выиграть. Неизвестно, какой жребий будет дальше, какой путь к этому финалу и с кем играть. В чемпионате это немного длиннее путь, многие команды ставят высокие задачи. Очень интересный чемпионат, по моему мнению, – сказал Бартулович в комментарии программе "Футбол 360".

Напомним, по итогам прошлого сезона Металлист 1925 вернулся в УПЛ и после 3-х туров идет в турнирной таблице на восьмой строчке, имея в своем активе 4 очка.

