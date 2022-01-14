Погодные условия в марте не позволят харьковчанам хорошо подготовиться ко второй части сезона.

Как известно, Металлист проведет в январе-феврале три иностранных сбора в Анталии. Первый вылет в Турцию намечен уже на субботу, 15 января.

Металлист определился с программой подготовки к сезону – харьковчане проведут три сбора в Турции

Дебютный официальный поединок в новом году харьковчане проведут 1 марта в рамках 1/4 финала Кубка Украины с Зарей в Харькове. Следующий матч подопечных Александра Кучера состоится не раньше 18 марта – в 21-м туре Первой лиги дома с Волынью. По информации Meta Ratings, двухнедельную паузу между играми Металлист планирует заполнить четвертым турецким сбором.

Напомним, на зимнюю паузу харьковчане ушли на первой строчке турнирной таблицы Первой лиги, опережая ближайшего преследователя – Кривбасс – на 11 очков.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України