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"Металлист заплатил за меня Динамо два миллиона": Лысенко объяснил, почему не смог заиграть в команде Маркевича

12:14 1 Читати українською
"Металлист заплатил за меня Динамо два миллиона": Лысенко объяснил, почему не смог заиграть в команде Маркевича
Владимир Лысенко / Фото из открытых источников

Бывший нападающий киевского Динамо Владимир Лысенко, который сейчас защищает цвета Колоса, рассказал о своем переходе в Металлист.

"Я хотел остаться в Динамо, но мне не дали. Меня выкупил Металлист. Примерно за два миллиона. Инициатором моего переезда в Харьков стал Ярославский.

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У Маркевича была хорошая команда – Марлос, Тайсон, Соса, Папа. У меня все стало налаживаться, но я, к сожалению, получил серьезную травму и вылетел на полтора года, порвал заднюю мышцу бедра", – сказал Лысенко в интервью Sportarena.

Напомним, 32-летний форвард – воспитанник Динамо, в котором и дебютировал во взрослом футболе в матче против Арсенала в июне 2007 года. За Металлист выступал с 2009 по 2013 годы и стал с харьковским клубом бронзовым призером украинского первенства.

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