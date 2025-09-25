Первая лига, 1 тур

Металлург – Металлист – 1:3

Голы: Юречко, 28 – Рудавский, 25 (авт.), Багачанский, 31, Исаенко, 56

Металлург подходил к этому поединку после ничьей с Фениксом Мариуполем в Первой лиге, а перед тем именно от этой команды вылетел из Кубка Украины. Металлист в своем последнем матче чемпионата также расписал мировую – против Прикарпатья, а впоследствии покинул Кубок после поражения от ЛНЗ.

Перед стартом встречи Металлист находился на последнем месте турнирной таблицы, тогда как Металлург, хоть и был в зоне вылета, выглядел ближе к тому, чтобы выбраться наверх.

Гости первыми открыли счет – автоголом отметился Рудавский. Впрочем, уже через несколько минут Юречко результативно замкнул подачу с углового, восстановив паритет. Однако ответили и харьковчане: на 31-й минуте Багачанский снова вывел свою команду вперед. На перерыв соперники ушли при счете 1:2 в пользу Металлиста.

Уже во втором тайме удачная атака Металлиста завершилась результативным ударом головой от Исаенко – 1:3! Матч с таким счетом и завершился – харьковчане поднялись со дна турнирной таблицы и даже покинули зону вылета, имея 5 баллов. А вот Металлург остался в опасной зоне, имея такое же количество очков.

