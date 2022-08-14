Харьковский Металлист сошелся с испанским Депортиво в товарищеском матче за трофей Терезы Эрреры. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Товарищеский матч.

Депортиво – Металлист – 4:2

Голы: Килес, 40, 45+1, 57, (пен.), Нарро, 64 – Пидлепенец, 13, 20

Депортиво и Металлист разыграли трофей Терезы Эрреры – традиционный предсезонный турнир, который проводится с 1946 года и в последние годы состоит из одного матча. Начало тайма было за харьковчанами – Пидлепенец на 13 минуте замкнул навес с фланга, а на 20-й оформил дубль.

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Впрочем, ла-корунцы отыгрались перед перерывом – Килес на 40 и 46 минутах оформил дубль. Во втором тайме нападающий ударом с отметки оформил хет-трик, а точку во встрече поставил Нарро.

Добавим, что все собранные средства будут переданы на гуманитарные нужды Украины. В официальном релизе соревнования испанцы отмечают, что хотят помочь именно Харькову, постоянно находящемуся под вражескими обстрелами. Интересно, что в 1981 и 1982 годах трофей Терезы Эрреры выигрывало киевское Динамо, победившее в финале соответственно Атлетико (1:0) и Барселону (4:1).

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