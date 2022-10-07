Программу 6-го тура УПЛ открывал поединок в Ровно, где Верес принимал Металлист. Хозяева провалили дебютный матч после возвращения на родной Авангард, не сумев переиграть Рух, поэтому сегодня подопечные Юрия Вирта были заряжены. Харьковчане, в свою очередь, стремились прервать серию из двух поражений – особенно им хотелось реабилитироваться за разгром от Шахтера (1:6) в предыдущем матче.

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Команды были примерно равными, поэтому болельщики могли надеяться на интересную встречу. Игра действительно оказалась динамичной, однако первый удар нанесли аж на 22-й минуте – это Клёц пробил издалека по воробьям. Реальный же момент случился на 25-й минуте, когда Дахновский получил проникающую передачу и сблизился с Рыбкой. Голкипер Металлиста выставил ногу и парировал выстрел Виталия, но при этом получил повреждение.

Александра заменил Костык. Проверить нового вратаря ровенчане могли на 29-й минуте с углового, однако подача завершилась шикарной контратакой харьковчан. В её завершении Картушов вошёл на правый край штрафной и выкатил передачу, после которой началась паника с кучей обрезок. Гагун и Квасный грубо ошиблись, позволив Прядуну расстрелять ворота с минимального расстояния – 0:1!

Верес ничего особенного в ответ не создал. Тем не менее, на 38-й минуте хозяева получили шикарный шанс сравнять счёт. После подачи из глубины защитники Металлиста вынесли мяч прямо на Михаила Шестакова – тот оказался перед Костыком и пробил в дальний угол. Орест парировал ногой! Более интересных эпизодов в первом тайме не было.

В раздевалке оба тренера провели двойные замены. Юрий Вирт снял Квасного и Михаила Шестакова, выпустив Сергея Шестакова и Гайдучика. Олег Ратий же вместо Чидомере и Федорива бросил в бой Ралюченко и Каплиенко.

Верес начал второй тайм несколько активнее, но моментов всё так же не было. Металлист, в свою очередь, реализовал первую же возможность удвоить преимущество – это произошло на 57-й минуте. Танковский на правом краю штрафной открылся под тонкий пас от Пидлепенца и выкатил пас на 11 метров, Прядун пробить не смог, но мяч подхватил Демченко. Тот сразу же сбросил сферу под удар Каплиенко, а Александр выстрелил в дальний нижний – 0:2!

Юрий Вирт провёл новую серию замен. На поле появились братья Шараи и Сергийчук, однако существенного усиления в атакующих действиях Вереса не случилось. Металлист уверенно защищался, да ещё и огрызался контратаками. Одну из них Танковский завершил неплохим дальним ударом мимо левой штанги. Также Когуту пришлось парировать хитрую подачу-удар от Демченко.

Добить ровенчан гостям не удалось, за что прилетело наказание. На 78-й минуте подача с левого фланга перелетела через всех футболистов, а Владислав Шарай при попытке догнать мяч упал в штрафной площадке. Арбитр неожиданно назначил пенальти, хотя на повторах никакого контакта заметно не было. Клёц уверенно реализовал 11-метровый – 1:2!

Верес побежал отыгрываться и где-то даже прижал Металлист на последних минутах, однако ничего интереснее, чем несколько неточных или неострых выстрелов, ровенчане не создали. До явно голевых эпизодов дело не дошло. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу харьковчан.

Металлист сравнялся с Вересом по очкам. У обоих коллективов теперь по 10 зачётных баллов. "Народный клуб" опережает "жёлто-синих" благодаря лучшей разнице голов, держась на шестой позиции.

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