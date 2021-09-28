Харьковчане снимут заградительную сетку на гостевом секторе Южной трибуны, сообщает официальный сайт клуба.

Кривбасс оградил фанов Металлиста железной решеткой – шокирующие фото

"Одним из ключевых факторов взаимоуважения и цивилизованности является равноправие в отношении к участникам футбольного матча, в том числе к болельщикам гостевой команды. Мы с любовью относимся к своим фанам, которые играют исключительную роль в жизнедеятельности футбольного клуба Металлист.

Вместе с тем уважение у нас вызывают болельщики соперников, которые приезжают поддержать свои команды на ОСК Металлист. Всегда рады зрителям на нашем стадионе и считаем важным создать необходимые условия для комфортного боления, вне зависимости от того, какому клубу они сопереживают", – говорится в заявлении.

Очевидно, на такой шаг Металлист пошел после истории с их фанатами в Кривом Роге. Там активных болельщиков харьковчан отделили от других решеткой.

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