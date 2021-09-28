Металлист снимет заградительную сетку на домашней арене – урок для Кривбасса
Руководство харьковского Металлиста решило избавиться от заградительной сетки на гостевом секторе ОСК Металлист.
Харьковчане снимут заградительную сетку на гостевом секторе Южной трибуны, сообщает официальный сайт клуба.
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"Одним из ключевых факторов взаимоуважения и цивилизованности является равноправие в отношении к участникам футбольного матча, в том числе к болельщикам гостевой команды. Мы с любовью относимся к своим фанам, которые играют исключительную роль в жизнедеятельности футбольного клуба Металлист.
Вместе с тем уважение у нас вызывают болельщики соперников, которые приезжают поддержать свои команды на ОСК Металлист. Всегда рады зрителям на нашем стадионе и считаем важным создать необходимые условия для комфортного боления, вне зависимости от того, какому клубу они сопереживают", – говорится в заявлении.
Очевидно, на такой шаг Металлист пошел после истории с их фанатами в Кривом Роге. Там активных болельщиков харьковчан отделили от других решеткой.
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