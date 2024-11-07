На очереди 2013-й год. Харьковский Металлист получит серебряные медали УПЛ, опередив Динамо и Днепр. На празднование в Харькове собралось 100 тысяч. В том же году Металлист попытается пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, но одолев в квалификации греческий ПАОК, команда Маркевича поплатится за прошлое – харьковчан дисквалифицировали из-за договорного матча с Карпатами 2008 года.

Сборная Украины под руководством Михаила Фоменко получит самую крупную победу в истории: разгромит Сан-Марино со счетом 7:0. Дубль во Львове запишет в свой актив Евгений Хачериди. Динамо удастся пробиться в раунд плей-офф Лиги Европы, выйдя из группы со второго места. Днепр в этом же турнире пробьется в следующий раунд, выйдя из квартета вместе с Фиорентиной. Удивил одесский Черноморец Романа Григорчука – "моряки" обеспечили себе евровесну, оставив позади ПСВ и загребское Динамо. Об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Конфликт Блохина с халатом Милевского, Янукович унижает олимпийцев, Маркевич и Днепр рвут – знаковые события 2012-го