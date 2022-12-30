Нападающий Фенербахче Аллахьяр Сайядманеш пользовался в Украине спросом не только среди Динамо и Шахтера.

Харьковский Металлист был заинтересован в подписании 20-летнего иранца, но турецкий клуб отказал, сообщает Sport.haber7 .

Аллахьяр у Динамо: шесть аргументов "за" и ни одного "против"

Ранее пресса сообщала об интересе Аллахьяра от киевского Динамо и донецкого Шахтера, но ни одному из клубов не удалось осуществить трансфер. Заря же, в которой Сайядманеш провел полтора сезона, стремилась сохранить нападающего, но Фенербахче соглашался только на продажу за 3,5 млн евро.

Сам иранец признался, что приятно удивлен интересом украинских клубов, но теперь будет играть в Турции. "Я получил важный опыт. Теперь хочу проявить себя в Фенербахче", – резюмировал Аллахьяр Сайядманеш.

Напомним, иранец в Заре Виктора Скрипника успел стать важным игроком: 50 матчей, 15 голов и 7 результативных передач.