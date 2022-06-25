Харьковский Металлист начал подготовку к возвращению в Украинскую Премьер-лигу, проведя товарищеский поединок с болгарским Ботевом.

Товарищеский матч.

Металлист – Ботев – 1:2

Голы: Порох, 74 – Тока, 57, Бароан, 70

Стартовый состав Металлиста: Рыбка – Танчик, Мизюк, Сарапий, Порох, Картушов – Банада, Танковский, Демченко – Подлепенец, Фомин.

Запасные: Рыбак, Ралюченко, Чидомер, Кайдалов, Цвиренко, Дегтярь, Тепляков.

Первый матч Металлиста на летнем сборе завершился минимальным поражением от Ботева Пловдив. Команды не забивали в первой половине, а во втором тайме Тока открыл счет во встрече. Бароан удвоил преимущество Ботева, а харьковчане ответили голом Пороха.

"Если бы Металлист частично усилился легионерами...": Красников – о цели на сезон УПЛ

Напомним, футбольная кампания 2022/23 в Украине должна стартовать в конце августа. Харьковчане по итогам недоигранного сезона Первой лиги повысились в классе и впервые после возрождения будут играть в элите.

"Якби Кадиров мав при собі пістолет, то вистрілив би в сестру": Левицький – про Бандеру, Батия і колективного Чикатила