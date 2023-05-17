"В Металлисте ситуация достаточно сложная. Есть определенные задолженности по зарплате. Если команда останется в Премьер-лиге, то будет выступать там, если нет – в Первой лиге. Я думаю, что от услуг очень многих футболистов менеджмент будет отказываться.

Клуб УПЛ может прекратить существование в случае вылета: "Он станет неинтересен инвесторам"

Не могу сказать, что Металлист прекратит существование. Металлист в любом случае будет существовать. Они будут до конца цепляться за УПЛ, за стыковые поединки. Если не удастся – команда продолжит выступать в Первой лиге. Но в совсем ином виде.

Будет много молодых футболистов, у Металлиста очень хорошая школа. Есть перспектива у клуба. Дай Бог, чтобы Металлист восстановился и претендовал на высокие места, но в этом сезоне получилось не так, как планировали", – сказал блоггер в своей программе "Цыганик LIVE".