Металлист продлил свою ужасную серию и закрепился на дне Первой лиги
Металлист в матче с Прикарпатьем не смог прервать серию плохих результатов.
Первая лига, перенесенный матч 7 тура
Группа А
Металлист – Прикарпатье – 0:1
Гол: Хома, 73
Обе команды не могли похвастаться хорошей формой. Металлист еще 20 августа одержал свою единственную победу в сезоне (над Нивой) и безнадежно сидел на дне группы, а Прикарпатье подхватило "синдром дружбы" – 5 ничьих подряд.
Директор украинского клуба прокомментировал слухи о снятии с чемпионата – команда снова не поехала на матч тура
Судьбу встречи решил единственный гол на 73-й минуте. Защитники Металлиста "проспали" рывок Андрея Хомы в штрафную, и форвард Прикарпатья протолкнул мяч между ног Рыбаку.
Харьковчане продолжили крутое пике, а вот ивано-франковцы еще сохраняют шансы весной побороться за повышение. До верхней пятерки группы всего 2 очка.
Карпаты одолели Буковину с привозом вратаря, Нива Бузовая на хвосте "львов", Ингулец разгромил соперника – Первая лига