Металлист в матче с Прикарпатьем не смог прервать серию плохих результатов.

Первая лига, перенесенный матч 7 тура

Группа А

Металлист – Прикарпатье – 0:1

Гол: Хома, 73

Обе команды не могли похвастаться хорошей формой. Металлист еще 20 августа одержал свою единственную победу в сезоне (над Нивой) и безнадежно сидел на дне группы, а Прикарпатье подхватило "синдром дружбы" – 5 ничьих подряд.

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Судьбу встречи решил единственный гол на 73-й минуте. Защитники Металлиста "проспали" рывок Андрея Хомы в штрафную, и форвард Прикарпатья протолкнул мяч между ног Рыбаку.

Харьковчане продолжили крутое пике, а вот ивано-франковцы еще сохраняют шансы весной побороться за повышение. До верхней пятерки группы всего 2 очка.

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