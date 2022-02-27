Исполнительный директор харьковчан Валерий Грига обратился к игрокам с просьбой гривней поддержать наше государство в трудное время.

"Давайте без лишних слов, истерик и соплей. Обращаюсь к футболистам Металлиста с просьбой помочь Украине. Да и вообще ко всем, болельщикам в том числе.

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Все довольно просто. Это очень нужно нашим ребятам – украинской армии. Не стесняйтесь присылать скрины перевода – ваша публичная поддержка подтолкнёт большое количество людей к аналогичным действиям. Буду публиковать. Конечно, только в том случае, если вы на это согласитесь. Если кто-то из вас это сделал ранее – буду благодарен за информацию", – написал Грига на своей странице в социальной сети Facebook, подкрепив пост реквизитами Национального банка Украины.

К слову, уже есть первые результаты: хавбек харьковчан Алекс Чидомере задонатил на нужды Вооруженных сил Украины 5000 гривен.

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