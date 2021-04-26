Болельщики харьковского Металлиста еще на шаг приблизились к возвращению легендарного бренда.

Хозяйственный суд Харьковской области признал футбольный клуб Металлист банкротом, сообщает Telegram-канал ФК Металлист 1925 Харьков.

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Решение, принятое 22 апреля 2021 года, позволило начать процесс ликвидации Металлиста, благодаря чему бывший владелец Сергей Курченко будет лишен прав на клуб и бренд. Напомним, что долги клуба составляют около 900 млн гривен.

Данное решение открывает путь к Металлисту Александру Ярославскому, который давно заявлял о желании вернуть себе клуб. К слову, ранее харьковский горсовет инициировал бесплатную передачу имущества Металлиста в собственность города.

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