23-летний экс-латераль Атлетико Минейро будет выступать под 98-ым номером, сообщает официальный сайт Металлиста.

Металл арендовал бразильского защитника

Маилтон может сыграть как на позиции крайнего защитника, так и в полузащите. Он является воспитанником Палмейрас. Ранее стало известно, что бразилец присоединится к харьковчанам на правах аренды. Его соглашение с Металлистом рассчитано до лета 2022 года, а "желто-синие" имеют право выкупа за 1 млн евро. Интересно, что контракт Маилтона с Атлетико Минейро рассчитан до 2023 года.

Напомним, защитник провел большую часть прошлого сезона в составе Коритибы, отыграв 8 поединков без результативных действий.

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