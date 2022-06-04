Харьковчане объявили об уходе тренера по физподготовке Мишеля Хуффа. Бразилец работал еще в 2011-2015 годах, застав лучшую эру в истории Металлиста. Осенью прошлого года его пригласили снова, а теперь контракт подошел к концу.

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"Хочу поблагодарить президента клуба Александра Ярославского за возрождение Металлиста. Он был очень рад моему возвращению, символом чего стали крепкие объятия в моей первой игре после прихода в клуб. Спасибо вице-президенту Евгению Красникову, ответственному за возобновление работы клуба после 5 лет бездействия, который всегда доверял моей работе, и моему соратнику Жадеру, который сделал все для моего возвращения в клуб в сентябре 2021 года", – цитирует Хуффа официальный сайт Металлиста.

Напомним, в следующем сезоне команда Александра Кучера должна выступать в украинской Премьер-лиге.

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