Металлист попрощался с иностранным тренером, заставшим еще предыдущую эру Ярославского
Металлист вынужден терять не только игроков, но и важнейших членов тренерского штаба.
Харьковчане объявили об уходе тренера по физподготовке Мишеля Хуффа. Бразилец работал еще в 2011-2015 годах, застав лучшую эру в истории Металлиста. Осенью прошлого года его пригласили снова, а теперь контракт подошел к концу.
Металлист выступил с официальным заявлением по поводу нынешней роли Ярославского в функционировании клуба
"Хочу поблагодарить президента клуба Александра Ярославского за возрождение Металлиста. Он был очень рад моему возвращению, символом чего стали крепкие объятия в моей первой игре после прихода в клуб. Спасибо вице-президенту Евгению Красникову, ответственному за возобновление работы клуба после 5 лет бездействия, который всегда доверял моей работе, и моему соратнику Жадеру, который сделал все для моего возвращения в клуб в сентябре 2021 года", – цитирует Хуффа официальный сайт Металлиста.
Напомним, в следующем сезоне команда Александра Кучера должна выступать в украинской Премьер-лиге.
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