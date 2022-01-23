Голкипер донецкого Олимпика Владислав Рыбак продолжит карьеру в Металлисте, сообщает официальный сайт харьковчан.

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Об условиях и сроках сделки не сообщается. Известно только, что 20-летний вратарь будет выступать за команду Александра Кучера в футболке под номером 25. Ожидается, что Владислав станет конкурентом Александра Рыбки за позицию номер 1.

Напомним, Рыбак – воспитанник уманского футбола. С 2017 по 2021 гг. выступал за юниорскую и молодежную команды Зари. Летом прошлого года присоединился к Олимпику, за который в этом сезоне провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов (в шести поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро.

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