"Металлист полным ходом готовится к Первой лиге! Клуб подписал контракты с Цуриковым и Банадой!

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Кроме них, полноценным игроком Металлиста уже стал бразилец Маилтон!!! Ожидается еще пополнение из Южной Америки!" – написал Цыганык на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, Евгений Банада последние десять лет провел в Александрии, а Цуриков в прошлом сезоне выступал за СК Днепр-1.

Напомним, Металл, который стал абсолютным победителем Второй лиги, в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге под названием Металлист.

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