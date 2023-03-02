Металлист внес в заявку на весеннюю часть этого сезона бразильского защитника Мишелса Валенсио Самуэла и французского защитника Малумандсоко Пати Алондо, сообщает официальный сайт УПЛ.

Металлист подписал еще двух новичков – среди них воспитанник Динамо

По информации Transfermarkt, 23-летний Самуэл перешел в стан харьковчан из бразильского Сан-Жозе в статусе свободного агента и подписал соглашение до 30 июня 2026 года (будет выступать под номером 28).

22-летний Пати последние два года играл за клуб второго дивизиона чемпионата Греции – Аполлон Понту. Команде Перицы Огненовича он также достался бесплатно, заключив контракт до 30 июня 2024 года. В Металлисте он будет носить футболку с номером 3.

Напомним, первую часть сезона Металлист харьковчане закончили на 11-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 16 очков.

"Шахтар був дуже мотивованим": Конопля – про перемогу над Минаєм, провокації з Ренном та боротьбу з СК Дніпро-1