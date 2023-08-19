Нападающие Василий и Петр Луцивы продолжат карьеру в Металлисте, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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О сроках и условиях контрактов не сообщается, однако Transfermarkt рапортует, что соглашения подписаны на один сезон – до 30 июня 2024 года (игроки присоединились в статусе свободных агентов). Петр будет выступать за Металлист под номером 23, а Василий – под номером 24.

Напомним, 22-летние братья – воспитанники закарпатского футбола. Выступали за Александрию U-19, любительский Витязь, дубль Миная и Мункач. Последним их клубом был Хуст, из которого их выгнали за нарушение дисциплины.

Напомним, после 4-х туров Металлист и Хуст с 1 очком замыкают турнирную таблицу группы А Первой лиги.

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