Металлист убедительно обыграл Альянс в рамках 16 тура Первой лиги. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Первая лига 2021/22, 16-й тур

Металлист – Альянс – 2:0

Голы: Пидлепенец, 74, 83

Поединок против Альянса получился достаточно непростым для харьковчан. Первый тайм завершился без голов, а вот после перерыва Кучер совершил ключевую замену – выпустил Евгения Пидлепенца. Именно он и стал джокером Металлиста, оформив дубль на 74 и 83 минутах.

Первая лига: Оболонь приблизилась к лидерам, Лепа помог ВПК-Агро одолеть Кремень

Таким образом, харьковчане набрали 41 очко и оторвались от второго Кривбасса на 7 пунктов. Альянс же с 26 зачетными баллами остался четвертым.

Первая лига: Кривбасс уверенно одолел Олимпик и продолжил чемпионскую гонку с Металлистом, Прикарпатье обыграло Ужгород