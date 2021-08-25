Вице-президент Металлиста Евгений Красников считает претензии к судьям во время поединков харьковского клуба безосновательными.

"С начала чемпионата наши соперники, а именно Альянс и Оболонь, публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба Металлист.

"Это изнасилования не только клуба Оболонь, а всего футбола", – арбитраж в матче с Металлистом снова подвергся критике

Я обращаюсь к руководству УАФ и ПФЛ не оставлять данные слова без внимания.

После нашей игры с Альянсом клуб из Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании.

Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование. Действия арбитра матча Альянс – Металлист были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания. Сегодня такую ​​же позицию, как Альянс, занимает Оболонь.

Обращаюсь к УАФ и ПФЛ с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации Металлиста. Руководству же футбольных клубов Оболонь и Альянс рекомендую принимать заслуженные поражения с достоинством, а не сваливать на судей, изнасилования и т.д.", – заявил Красников на странице клуба в Instagram.

Напомним, после 5-ти туров Первой лиги Металлист с максимальным результатом возглавляет турнирную таблицу.

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