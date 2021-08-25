Металлист ответил на обвинения в предвзятом арбитраже – Красников не стал просить прощения у Оболони и Альянса
Вице-президент Металлиста Евгений Красников считает претензии к судьям во время поединков харьковского клуба безосновательными.
"С начала чемпионата наши соперники, а именно Альянс и Оболонь, публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба Металлист.
"Это изнасилования не только клуба Оболонь, а всего футбола", – арбитраж в матче с Металлистом снова подвергся критике
Я обращаюсь к руководству УАФ и ПФЛ не оставлять данные слова без внимания.
После нашей игры с Альянсом клуб из Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании.
Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование. Действия арбитра матча Альянс – Металлист были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания. Сегодня такую же позицию, как Альянс, занимает Оболонь.
Обращаюсь к УАФ и ПФЛ с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации Металлиста. Руководству же футбольных клубов Оболонь и Альянс рекомендую принимать заслуженные поражения с достоинством, а не сваливать на судей, изнасилования и т.д.", – заявил Красников на странице клуба в Instagram.
Напомним, после 5-ти туров Первой лиги Металлист с максимальным результатом возглавляет турнирную таблицу.
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